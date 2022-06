Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, ülkemizin her geçen gün biraz daha yeşil yoksunu olmaya başladığını belirterek bunun sebeplerinin başında betonlaşma geldiğini ancak diğer bir önemli nedenin ise her yeri çöplüğe çevirmemiz olduğunu savunarak şikayetlerini bizlerle paylaştılar.

Fotoğrafta görülen çöplerin Gazimağusa’nun yoğun yerleşim olan bölgesi Sakarya’da bir sokak arası yeşil alan olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Yeşil alan olarak ayrılan burası bazı kendini bilmezler tarafından çöplük alanı olarak kullanılmaya başlandı. Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?” dediler.

Çöplerini 20 metre ilerde bulunan çöp konteynerine koymak yerine boş araziye bırakan bu kişilerin insan olamayacağını savunarak, “Bu kişiler hem çevrelerini kirletiyorlar, hem de geleceklerini yok ediyorlar, ama hiç farkında değiller”