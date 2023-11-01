Geri dönüşüm yasası şart

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizde herkesin çevresine karşı saygılı olması gerektiğini ve böyle olması durumunda ülkenin çiçek gibi olacağını ifade ettiler. Ancak köylüsünden, işçisine, kentlisinden esnafına kadar ülkemizde kimsenin yaşadığı çevreye karşı duyarlı olmadığını söyleyen vatandaşlarımız bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız “Fotoğrafta gördüğünüz karton kutular bir marketin karşındaki kaldırıma bırakıldı. Bu karton kutular içindeki malzemeler market raflarına yerleştirildikten sonra gelişi güzel çevre bırakılmaları ne kadar doğrudur?” diye sorguladılar.

Karton kutuları katlayıp bir kenara koymak için illaki birilerinin bunu dikte etmesi mi gerektiğini sorgulayan vatandaşlarımız “Ülkemizde eksikliği olan çöp ayrışımının uygulamaya konması durumunda belki de bu görüntüleri görmeyeceğiz. Avrupa’da hiçbir ülkede böyle kaldırım üzerinde veyahut sokak ortasında çöp veya moloz görmezsiniz. Çünkü orada herşey geri dönüşüm için ayrıştırılmakta” diyerek bunun neden ülkemizde de uygulamaya konulmadığını sorgulayarak yetkilileri göreve davet ettiler.

