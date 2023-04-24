Esentepe bölgesi yeniden gözde yatırım alanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizin 2004 sonrasın en hızlı yapılaşma ve yabancı yatırımcı çeken bölgesi olan Esentepe bölgesinin son günlerde yeniden gözde yatırım alanı olmaya başladığı ifade ediliyor.

2004 -2006 yılları arasında çok fazla site inşaat açılmasına karşın birçok şirketin başlattığı siteleri tamamlamaması nedeniyle uzun yıllar atıl durumda kalan Girne – Tatlısu sahil şeridindeki inşaatların birçoğunun yeniden el değiştirerek tamamlanmaya başladığı gelen bilgiler arasında.

Bu arada bazı yeni firmaların da başta Esentepe bölgesi olmak üzere Girne sahil şeridinde yeni siteler inşaat etmek için temellerini attıkları veya parselizasyon yaptığı aldığımız bilgiler arasında bulunuyor.

Geçmişe göre yap saat şeklinde yapılmasına gayret gösterilen bu inşatlarla birlikte sahil şeridinin güzelliğinin betonarme yapıyla yok olacağı iddia ediliyor.

Öte yandan bu bölgede villa veyahut daire alan kişilerin daha çok Rus, Ukraynalı ve İranlılar olduğu aldığımız bilgiler arasında bulunmakta.

