“Bu fiyatlarla iyisi mi aç yaşamaya alıştırınız kendinizi”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, geçmişte Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar’a giderek ucuza mutfak için alışveriş yaptıklarını ancak şu anda bunu söylemenin mümkün olmadığını ifade ederek geçtiğimiz gün gittiği Lefkoşa Açık Pazarı’nda fiyatları bizlerle paylaşarak isyan ettiler.

Vatandaşlarımız “Bir baş sarımsak 20 Tl. Soğan 18, patates 20, domates 40, hıyar 40, böğrülce 80, kabacık 35, kolokas-bullez 100, taze fasulye 100, naktarin, şeftali, 65, Muz 38-40, sultani üzüm 80, kahve 200, en kalitesiz balık 150 tl kilosu.. Zeytin ve zeytin yağının, hellimin yanına yanaşılmıyor” diyerek bu fiyatlarla mutfakta yemek pişirmenin zor olduğunu ifade ettiler..

Tüketicilerin dönüp dolaşıp, birkaç liracık daha az harcamak için, adeta akla karayı seçmeye çalıştığını söyleyen vatandaşlarımız “Et, tavuk da alayım derseniz, cebiniz de yüreğiniz de yanacak. İyisi mi, aç yaşamaya alıştırınız kendinizi. Allah yardımcınız olsun, kolaylık versin.” diyerek sözlerini tamamladılar.

