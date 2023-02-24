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Baharın habercisi ağaçlar çiçeklenmeye başladı

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Baharın habercisi ağaçlar çiçeklenmeye başladı
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, kış mevsiminin son günlerini yaşadığımız bugünlerde doğa kendini yenilemeye başlarken baharın geldiğinin müjdesini veren bazı ağaçlar da çiçek açmaya başladı.
Özellikle bahar aylarının en güzel habercisi olan erik, badem, şeftali gibi ağaçların çiçeklerini açmaya başladığı bugünlerde vatandaşlarımızın dikkatini çekerken, geçmiş yıllardan daha erken açmalarından dolayı doğanın dengesinin kaçtığı yönünde yorumlar yapıldığına vurgu yapılıyor.
İlkbaharın gelişini gösteren bir diğer gelişmenin ise, ‘mart’çıkların olduğu ancak ‘mart’çıkların bu yıl çok erken görüldüğü bize gelen haberler arasında yer alıyor. 
 
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