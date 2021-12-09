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Aynı ürün her yerde farklı fiyat olur mu?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, bize gönderdiği bir fotoğrafla ülkede denetimsizlik nedeniyle yaşanan fiyat farklılıklarına dikkat çekerek isyanını paylaştı.

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Aynı ürün her yerde farklı fiyat olur mu?
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Fotoğrafta ambalajı görünen Led ampulü gittiği bir elektrik malzemesi satan mağazanın rafındaki fiyatına baktığı zaman yaşadığı şoku dile getirerek bu kadar büyük fiyat farkının nasıl olduğunu sorguladı.
Daha önce gittiği bir markette ayni marka Led ampulü neredeyse yarı fiyatına aldığını ifade eden vatandaşımız, hırdavatçıda ise süpermarketten daha pahallı olduğunu belirtti.
Vatandaşımız “Ayni ürün her yerde farklı fiyat olur mu? Farklı marka olsa fiyat farkının kalitesinden dolayı farklı olabileceğini biliyoruz. Ancak ayni marka ürün bir süpermarkette 26 TL hırdavatçıda 35 TL ve elektrik malzemesi satan mağazada 42 TL nasıl olur?” diye sorguladı.
Bu konuda yetkilileri göreve davet eden vatandaşımız, piyasada fiyat denetiminin yapılmaması nedeniyle vatandaşların açık açık kazıklandığını sözlerine ekledi.
 
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