Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Halk Bank çemberi mevkiinde önceki gece 21.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan rutin kontrollerde, araç sürücüsü 31 yaşındaki Mustafa Demir’in şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, tasarrufunda 1 gram sentetik cannabinoid bulundu.

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Mustafa Demir, dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 1 gün daha tutukluluk kararı alındı.

Mahkemeye olguları aktaran polis, önceki gün Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Halk Bank çemberi üzerinde bir polis ekibi tarafından trafik kontrolü yapıldığı esnada, dikkatsiz şekilde ilerleyen EM 891 plakalı aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu, araç sürücüsü Mustafa Demir'in şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada sigara paketi içerisinde bulunan folyo kağıt içerisinde sarılı yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini vurguladı.

Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ve aynı gün itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini belirten polis, emare alınan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannobionid uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderilmesi için gerekli yazışmaların başlatıldığını ifade etti.

Polis, maddenin muhafazasının sağlandığı sigara paketi içerisinde bulunan folyo kâğıdın gerekli parmak izi araştırması yapılması için, Foto-Parmak İzleri Şubesi'ne gönderilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise pişman olduğunu ifade ederek, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.