Karşıyaka’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gece saat 21.00 sıralarında düzenlenen "Kasırga Operasyonu"nda üç kardeşin tasarruflarında satışa hazır halde 6 kilo 330 gram hintkeneviri ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 64 bin 85 TL, 540 ABD doları, 4 bin 675 euro ve 1560 sterlin nakit para da bulundu. Zanlılar 30 yaşındaki Bilal, 31 yaşındaki Ahmet ve 36 yaşındaki Mehmet Akçakmak kardeşler tutuklandı.