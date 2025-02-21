Uyuşturucuları meyve suyu paketinde saklıyorlardı! Uyuşturucuları meyve suyu paketinde saklıyorlardı!

Karşıyaka’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gece saat 21.00 sıralarında düzenlenen "Kasırga Operasyonu"nda üç kardeşin tasarruflarında satışa hazır halde 6 kilo 330 gram hintkeneviri ile 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 64 bin 85 TL, 540 ABD doları, 4 bin 675 euro ve 1560 sterlin nakit para da bulundu. Zanlılar 30 yaşındaki Bilal, 31 yaşındaki Ahmet ve 36 yaşındaki Mehmet Akçakmak kardeşler tutuklandı.