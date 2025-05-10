İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan ve tek başına çocuk büyüten Jennings'in hayatı, ayak tırnağında fark ettiği küçük izle değişti. Jennings, fark ettiği ilk anı "Zaman zaman sakarlığım tutar. Ayağımı bir yere çarptığımı düşünüp morluk oluştuğunu sandım. Acı hissetmediğim için üstünü oje ile kapattım ve hayatıma devam ettim" diye anlatıyor.

Ancak işler kısa sürede değişti. Ojeyi çıkardığında tırnağının bir kısmı parçalanmıştı. Başta önemsemese de zamanla tırnağın görünümü daha da kötüleşti. Pandeminin etkileri hala devam ettiğinden doktor randevusunu da ancak telefonla alabildi. Gönderdiği fotoğraflar üzerine mantar enfeksiyonu teşhisi kondu ve aylarca yanlış tedavi gördü.

Test sonuçlarında herhangi bir enfeksiyon tespit edilmemesine rağmen doktoru tedaviye devam etmesini söyledi. Bir yıl içinde yeni bir tırnak çıkabileceği belirtildiği için Laura da endişe etmedi. Ancak aylar geçmesine rağmen durumunda bir iyileşme görülmedi.

Durumu kötüleşen Jennings, doktordan yüz yüze muayene talep etti. Gittiği doktor, nadir görülen bir cilt kanseri türü olan 'Akral Lentiginöz Melanom' hakkında kısa süre önce katıldığı bir konferans sayesinde bilinçliydi. Laura hemen bir dermatoloğa yönlendirildi ve birkaç hafta içinde ameliyata alındı. Tırnağı alındı ve tümör temizlendi.

Patoloji sonuçları kanseri doğruladığında Laura'nın dünyası başına yıkıldı:

"Şoktaydım. Bacaklarım titriyordu. Tek başıma çocuk büyütüyorum. Daha yaşayacak çok şeyim var ama o an anladım, kanser teşhisi aldığınızda hayatınız bir anda değişiyor."

Kanserli hücrelerin tamamen temizlenebilmesi için ayak parmağının bir kısmı alındı. Ayrıca kasık bölgesindeki lenf nodları da hastalığın yayılıp yayılmadığını belirlemek için çıkarıldı. Bu bekleme süreci, Laura'yı psikolojik olarak oldukça zorladı.

Neyse ki lenf nodu biyopsisi, kanserin yayılmadığını gösterdi. Laura kanserden tamamen arındırılmış olsa da üç yıl boyunca düzenli olarak kontrol edilecek. Toplam beş kontrole tabi tutulduktan sonra tamamen temiz sayılabilecek.

Parmağının kısmen alınmasına rağmen görünümünden memnun olduğunu belirten Laura, her sabah aynaya baktığında hayatta kalmanın değerini yeniden hatırladığını söylüyor: "Artık her gün çok kıymetli. Bu görünür iz, yaşadıklarımın birer hatırlatıcısı. hayatı kutlamak, anın kıymetini bilmek ve küçük şeylerden mutlu olmak... Çünkü bu hayat, bir prova değil."