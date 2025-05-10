Cilt bakım ürünleriyle bilinen Dermalogica UK isimli şirkette yarı zamanlı olarak çalışan Joanne Neill, izin gününde "arayı kapatma" başlıklı bir video görüşmesine çağrıldı. Görüşmenin adı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk beklemeyen Neill, toplantı sırasında işten çıkarıldığını öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Yaşadığı durumun ardından psikolojik olarak yıprandığını belirten Neill, konuyu yargıya taşıdı. Dava sürecini değerlendiren mahkeme hakimi Liz Ord, işten çıkışın hem zamanlaması hem de yöntemi açısından hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Hakim Ord, "Görüşmenin başlığı olan 'Arayı kapatma', çalışanı yanıltıcı şekilde nötr bir izlenim veriyor. Bu da Neill'ın hazırlıksız yakalandığını gösteriyor. Ayrıca uzaktan yapılan görüşme, onun ne iş arkadşalarından ne de insan kaynakları yetkililerinden destek alabilmesine olanak sağlamış" ifadelerini kullandı.

Neill'ın yarı zamanlı çalışıyor olması nedeniyle işten çıkarılan kişi olarak seçilmesini eleştiren mahkeme, bu durumun dolaylı cinsiyet ayrımcılığı oluşturduğuna dikkat çekti. Hakim Ord, "Kadın çalışanların yarı zamanlı çalışma oranı erkeklere göre daha yüksek. Bu nedenle seçimin bu temelde yapılması, kadınlara karşı ayrımcılık anlamına gelir" dedi.

Mahkeme, şirketin Neill'a 24.042 sterlin (yaklaşık 1.2 milyon TL) tazminat ödemesine hükmetti.