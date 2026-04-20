Avusturya’da polis, bir HiPP bebek maması kavanozunda fare zehri tespit edildiğini duyurdu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre HiPP, ürünlerinden birinde fare zehri bulunmasının ardından Avusturya'daki “SPAR” adlı market zincirinde satılan tüm kavanozları geri çağırdı.

HiPP sözcüsü, zehirli kavanozların Çekya ve Slovakya'da da bulunduğunu, önlem amacıyla bu ülkelerdeki tüm HiPP ürünlerinin de satıştan çekildiğini bildirdi. Avusturya, Çekya ve Slovakya polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Şirket, bir kavanoz mamanın tüketilmesinin hayati tehlike yaratabileceği konusunda müşterilerini uyardı.

Avusturya sağlık yetkilileri, HiPP bebek maması tüketen çocuklarda diş eti kanaması, burun kanaması, açıklanamayan morluklar veya dışkıda kan görülmesinin fare zehri belirtisi olabileceğini belirterek bu semptomlar hâlinde derhal hastaneye başvurulması çağrısında bulundu.

Polis, ebeveynlerden satın aldıkları mamaların kavanozlarını kontrol etmelerini istedi. Yırtılmış etiket, hasarlı kapak gibi belirtiler potansiyel risk işaretleri olarak sayılıyor.

Avusturya makamları, merkezi İsviçre'de bulunan HiPP'in şantaja uğradığına inanıyor.

Şirket sözcüsü, "Olayın ürün kalitesi veya üretim süreciyle hiçbir ilgisi yok" dedi ve durumu "dış kaynaklı müdahale" olarak nitelendirdi.