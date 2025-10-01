Haravgi gazetesi, Calvino’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü ve görüşmeden sonra yaptığı açıklamalarda, kendisine yapılan sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, verimli geçtiğini belirttiği görüşmeyle birlikte yaptıkları finansmanın yansımalarını yerinde inceleme imkanı bulduğunu kaydettiğini yazdı.

Habere göre Calvino, “Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi”ndeki öğrenci yurtları ile Limasol’daki atık geri dönüşüm tesisini ziyaret ettiğini ve Güney Kıbrıs için en büyük tehditlerin su sorunu ile barınma olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Calvino, gelecekte de güvenlik, savunma, araştırma ve inovasyon gibi Güney Kıbrıs’ın ilgi alanında olan konularla ilgili iş birliği yapılmasını beklediğini kaydetti.