Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Kiriakos Kakuris’in, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Kakuris, Avrupa Yatırım Bankası’nın finansmanıyla savunma ve güvenlik alanlarına yatırımın 2024 yılında ikiye katlandığını, 2025 yılında da yeniden ikiye katlanarak 2 milyar euroya ulaştığını ifade etti.

AYB’nin çift amaçlı projeler için Güney Kıbrıs makamlarıyla hazırlık görüşmeleri başlattıklarını ifade eden Kakuris, inceleme altında bulunan projeler arasında Mari’deki Deniz Üssü’nin genişletilmesi, Solya(Solea) bölgesine helikopter pisti yapılması, yangın söndürme uçağı ve helikopteri temin edilmesi, Latsi Limanı'nın iyileştirilmesi gibi konuların bulunduğuna dikkati çekti.

Kakuris enerji alanında ise Güney Kıbrıs’taki Elektrik Kurumu (AİK) yönetimi ile elektrik iletim ve dağıtım ağının iyileştirilmesi programı konusunda temasta bulunduklarını ifade etti.

Kakuris, bu gidişata yönelik olarak bir kredinin sağlanmasına da çok yakın olduklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısının olası finanse edilmesi konusundaki AYB’nin kararını neyin geciktirdiği şeklindeki soru üzerine Kakuris, “Banka değil zaten.” açıklamasında bulundu.

Kakuris sözlerinin devamında AYB’nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki yüksek düzeydeki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtirken stratejik öneme sahip bir proje olduğunu ayrıca sadece iki ülkeyi değil Avrupa enerji güvenliğini de ilgilendirdiğini de vurguladı.

Kakuris açıklamasında ayrıca AYB Başkanı’nın da konuya ilgi gösterdiğini ve her iki ülke maliye bakanlarıyla temaslarda bulunduğunu belirtti.

AYB’nın, projenin değerlendirilmesi amacıyla her iki ülke hükümetleriyle temas halinde olduğunu belirten Kakuris, Avrupa Komisyonu’nun onayının ardından AYB’nın projenin değerlendirilmesiyle ilgili gerekli teknik ve finans analizini yapacağını da söyledi.