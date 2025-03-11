Haravgi gazetesi, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın, Cenevre’de yapılacak genişletilmiş toplantı ışığında, dün, AB’nin; BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorunuyla alakalı kararlarına yönelik desteğini ve taahhüdünü dile getirdiğini yazdı.

Costa’nın bu görüşlerini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile dünkü telefon görüşmesi sırasında dile getirdiğini yazan gazete, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayanarak Costa ile Hristodulidis’in Cenevre’deki gayriresmi konferans ışığında görüştüklerini belirtti.

Habere göre Letimbiotis yazılı açıklamasında, Costa’nın görüşme sırasında, Rum Yönetimi’nin çabalarına destek ile ilgili AB’nin ortak görüşlerini dile getirdiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Costa ve Hristodulidis’in, Cenevre toplantısının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Zirvesi’ni ilgilendiren konuları da ele aldığı belirtildi.