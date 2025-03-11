Fileleftheros gazetesi, Kombos’un Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Gordan Grlic Radman’ın daveti üzerinde Hırvatistan’a gittiğini ve Radman ile önce baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüştüğünü yazdı.

Gazete, görüşmede ikili ilişkilerin, iki ülke arasındaki iş birliğinin nasıl daha ileriye götürülebileceğinin, MED9 düzeyindeki iş birliğinin, Avrupa gündemine dair konuların, Kıbrıs sorununun, Orta Doğu ile Ukrayna’daki son durumun ve 2026 yılının ilk 6 ayında Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı devralacak olan Güney Kıbrıs’ın yaptığı hazırlıkların ele alındığını kaydetti.

Habere göre Kombos, akşam saatlerinde de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile bir araya gelerek iki ülke arasında daha sıkı ilişkiler kurulmasını ve Avrupa ile uluslararası konuları görüştü.

Gazete, Kombos’un temasları çerçevesinde Hırvatistan Bilim, Eğitim ve Gençlik Bakanı Radovan Fuchs ile eğitim alanında karşılıklı anlayış memorandumuna imza koyduğunu ve Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde konuşma yaptığını yazdı.