Politis gazetesi, Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi Danışma Komitesi’nin Kıbrıs hakkındaki altıncı görüşünde, ülkenin Ermeni, Latin ve Maronit ulusal azınlıklarına (iç hukukta “dini gruplar") mensup kişilerin haklarını koruyan kapsamlı yasal ve kurumsal çerçeveyi takdir ettiğini yazdı. Gazete Komitenin Çerçeve Sözleşmesi’nin Kıbrıslı Romanlara uygulanmasının genişletilmesi kararını da memnuniyetle karşıladığını yazdı.

Gazete, Danışma Komitesi’nin daha fazla dikkat gerektiren birkaç alan tespit ettiğini ve buna göre, Türkçe konuşanlar ve Kıbrıs Türk toplumu ile bağlantılı kişilerin, "Türkçe, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dilinden biri olmasına rağmen, ana dillerini kullanmada sürekli zorluklarla karşılaştıklarını" vurguladığını kaydetti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti’ne”, özgür irade hakkının Çerçeve Sözleşmesi'nin gerekliliklerine uygun olmasını sağlama çağrısı yapıldığı belirtilen haberde nefret söylemi ve yabancı düşmanlığıyla mücadele çabalarının, polis, savcılar ve hakimler için kapsamlı eğitim ve karşılıklı saygıyı teşvik eden kampanyalar yoluyla yoğunlaştırılması gerektiğinin vurgulandığı ifade edildi.