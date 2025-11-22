Fileleftheros gazetesi, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesine ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile aralık başında planlanan görüşmesi öncesinde Ulusal Konsey toplantısı yapılıp yapılmayacağına dair sorular üzerine Hristodulidis, Ulusal Konsey’i yıl sonundan önce toplayacağını söylediğini ve bu açıklamayla, Ulusal Konsey toplantısının Holguin ile yapacağı görüşmenin ardından gerçekleşeceğini ima ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlamasına yönelik olumlu bir perspektif altyapısı oluştuğunu ve Holguin ile ortak bir görüşme yapılması konusunda anlaşmış olmanın önemli olduğunu söyledi.

Hristodulidis, müzakerecilerin bu süreçte, Guterres ile genişletilmiş toplantı yapılması hedefiyle ön hazırlık yapacağını kaydetti.