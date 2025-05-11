Avrupa Günü 2025, dün Lefkoşa’daki ara bölgede düzenlenen çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve konserlerle kutlandı.

Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre “Birlikte” sloganıyla organize edilen kutlamalar, barış, birlik, kültürel miras ve çeşitliliğin vurgulanmasını amaçladı.

Avrupa Komisyonu Uyum ve Reformlardan ve Kıbrıs Çözüm Desteği’nden Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto, gönderdiği video mesajda, Avrupa Günü’nün yalnızca 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu’nun yıl dönümünü değil, aynı zamanda birlikte inşa edilen bugünü ve geleceği de kapsadığını söyledi.

Etkinlikte ayrıca Charalambos Prountzos ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da konuşma yaptı.

Kutlamalar, saat 15.00’te Songbirds Toplumlar Arası Çocuk Korosu'nun performansıyla başladı. Ardından LBO Çocuk Korosu sahne aldı. Program kapsamında, Guinness Rekoru sahibi Kıbrıslı dansçı Dinos Kkanti’nin “Cam Dengeleme Dansı”, LBO Latin Trio, PAOK Klirou Halk Dansları Grubu, HASDER Halk Dansları Grubu ve Grup Otantik’in sahne performansları yer aldı. Akşam ise Angelos Avgousti ve arkadaşlarının canlı müzik performansıyla son buldu.

Etkinlik boyunca çocuklara yönelik kukla gösterisi, yüz boyama, yenilenebilir enerji ve el sanatları atölyeleri, hazine avı gibi aktiviteler düzenlendi. Katılımcılar ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler hakkında bilgi aldı ve AB üye ülkelerine dair tanıtım stantlarını gezme imkânı buldu.