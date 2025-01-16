Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje çerçevesinde düzenlenen “Ardıl Çeviri Atölyesi: Seviye I” başlıklı eğitim Ledra Palace’da yapılacak. Konferans çevirmeni ve eğitmeninin Sophia Prokou Berler olacağı belirtildi.

Eğitime katılmak veya proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için verilen bilgiler: [email protected] ve/veya [email protected] email adreslerinden, Facebook’da http://bit.ly/3Y8L7yj, Instagram’da https://bit.ly/3UbZPDD ve LinkedIn’de ise http://bit.ly/3C3zZMo linklerinden ulaşılabilecek.