Hollanda’nın Assen kentinde Avrupa Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonasında mücadele devam ediyor. 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Bilardo Şampiyonasına 45+ Senyörler kategorisinde 78 sporcu, 55+ Senyörler kategorisinde ise 39 sporcu şampiyonluk mücadelesi veriyor. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Senyör sporcuların yer aldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası 14+1, 8 top, 9 top, 10 top disiplinleri ve takımsalda Avrupa’nın en iyi bilardocuları mücadele ediyor.

10 TOP KATEGORİ TAMAMLANDI

Hollanda’nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonasında Straight Pool (14+1) müsabakaların tamamlanmasının ardından başlayan 10 top kategorisindeki karşılaşmalarda tamamlanmış oldu.

TAKIMSAL BAŞLADI

Hollanda’nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonasında takımsal karşılaşmalar başladı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu senyör sporcuları Hüseyin Borankan, Onuç Altur, Emir Ahmet Konuklu, Rüstem Aygünlü, Hasan Soyalp, Mücahit Çelik Ağ ve Orçun Altur’dan oluşan Milli takımımız, takım aşamasındaki ilk sınavını 3 Ekim Cuma günü Macaristan Milli Takımı karşısında verdi.