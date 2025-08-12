Güney’de yayımlanan Politis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dionisis Dionisiu, önceki gün Politis Gazetesi’nde yayımladığı köşe yazısında ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı seçimini ele aldı ve “Hristodulidis, Tufan Erhürman ile mücadele etmeye hazır mı?” diye sordu.

Deneyimli yazar, şu anki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in, içinde bulunulan dönemde kelimenin tam anlamıyla “parti yaptığını” vurguladı.

Dionisiu, Tufan Erhürman’ın seçilmesi durumunda Hristodulidis’in işlerinin inanılmaz derecede zorlaşacağının altını çizdi. Hristodulidis’in kuzeydeki eski Rum mallarıyla ilgili “tutuklama” kararlarını da eleştiren Dionisu, mülkiyet sorununun bu şekilde çözülemeyeceğini kaydetti. Dionisu, söz konusu davaların yıllar önce de yaşandığını hatırlattı. Hristodulidis’in yaptıklarından ve çözümsüzlükten en memnun kişinin Ersin Tatar olduğuna işaret eden Dionisu, “Çözüm olmadan, en memnun kişi Ersin Tatar’dır; çünkü seçim kampanyasında Rumların, Kıbrıs Türk ekonomisini yok etmek ve Kıbrıslı Türkleri sefalete sürüklemek istediğini iddia edebilir” dedi.

“Nikos Hristodulidis, bugün söyledikleri ve yaptıklarıyla, Kıbrıs sorununu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar oyalayabilir. Bu, Cumhurbaşkanının taktiğidir. Kamuoyu önünde Kıbrıs sorununa çözüm istiyor görünür, çözüm talep eder, böylece düşük profilli bir siyasetçi olan Tatar’ı zor durumda bırakır – ki bunu büyük ölçüde başarıyor” diyen Dionisu, o nedenle kuzeydeki seçimde Hristodulidis’in tercihinin Tatar olduğunu belirtti.

“Böyle bir durumda geçici olarak geçiş noktalarını kapatması bile kimseye şaşırtıcı gelmez. Böyle bir hamle, ELAM’ın onu başkanlık seçimlerinin ilk turundan itibaren desteklemesini sağlayarak, onun seçilebilirlik sorununu çözebilir” diyen Dionisu, Erhürman’ın seçilmesi durumunda ise Hristodulidis’in işinin zorlaşacağına vurgu yaptı.

Dionisu, “CTP lideri Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununda çok net: İki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne dönecek ama şartlı olarak. Şartlar ne? Kıbrıs sorununun yeni bir müzakere turunun, Rumların sorumluluğuyla başarısız olması durumunda ne olacak? Bu durumda Kıbrıslı Türkler, devletlerinin geleceğini bilmek istiyor. Nikos Hristodulidis, Tufan Erhürman gibi ciddi bir rakiple karşılaşmaya hazır mı?” diye sordu.