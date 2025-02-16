KKTC Atletizm Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Federasyonun Hasan Ruso Lokali'nde yer alan genel kurulda başkanlık için tek aday olan Ferhat Sakallı üyelerin onayını alarak yeniden başkan seçildi.

Genel kurulda Aslı Özgüç Divan Başkanı, Mahmut Koral ve Ali Atamer Divan Sekreterliği görevlerini gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Başkan Ferhat Sakallı 2024 yılı faaliyet programını, ardından 2025 yılı faaliyet programını üyelere okudu.

Mali Sekreter Aslı Aksın mali raporu aktarırken raporlar üyeler tarafından onaylandı.

Sakallı: Camiamız güçlü bir camia

Raporların onay almasının ardından Başkanlık Seçimi gündem maddesine geçildi. Tek aday olan mevcut başkan Ferhat Sakallı, üyelerin oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Ferhat Sakallı yaptığı konuşmada üyelerin verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, “Camiamız güçlü bir camia. Sizlerin desteğinize her zaman olduğu gibi ihtiyacımız olacak. Beni bu göreve yeniden layık gördüğünüz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu

Ferhat Sakallı başkanlığındaki KKTC Atletizm Federasyonu yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Ferhat Sakallı (Başkan), Prof. Dr. Cevdet Tınazcı (Asbaşkan), Derya Atamer (Genel Sekreter), Aslı Aksın (Mali Sekreter), Hasan Maydon, Firkiye İyican, Adalet Kandil, Cem Dağdelen, Cenk Şeren (Üye).