Haravgi ve diğer gazeteler, “Athienu” (Kiracıköy) Belediye Başkanı Kiriakos Kareklas ve belediye meclis heyetinin Salı günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüklerini ve “Piroi” (Gaziler) sınır kapısının dışında başka bir kapının açılmasını kabul etmeyeceklerini yinelediklerini yazdı.

Habere göre Kareklas görüşmeye ilişkin açıklamasında, söz konusu sınır kapısının açılmayıp, başka bir noktadan sınır kapısı açılmasını kabul etmeyeceklerini Hristodulidis’e ilettiklerini, Hristodulidis’in ise kendilerini dikkatle dinleyerek, görüşlerini dikkate aldığını dile getirdiğini söyledi.

Hristodulidis’in kendilerine; “BM Genel Sekreteri ve Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’la gerçekleştirdikleri görüşmede konuşulanlar temelinde yapabileceği her şeyi yaptığını söylediğini” vurgulayan Kareklas, 24 Kasım tarihinde Hristodulidis’e gönderdikleri mektubun içeriğine değindi.

Kareklas ayrıca, söz konusu barikatın açılmasının insani bir konu olduğunu ve bölgeye büyük katkı sağlayacağını belirtti.