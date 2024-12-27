Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kuraklık hesap kapatma ödemelerinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankasından 30 Aralık Pazartesi alınabileceğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada 2023-2024 Üretim yılı Kuraklık Tazminatlarının Hesap Kapatma mablağının Kooperatif Merkez Bankasına gönderildiği, ödemelere 30 aralık Pazartesi başlanacağı ifade edildi.

Kuraklıktan 96 köyün zarar gördüğü bu bağlamda bin 840 üreticiye, 218 bin 932 dönüm alan için 78,3 milyon TL tazminat ödeneceği kaydedildi.

Genel Tarım Sigortası Fonu Saptama ve Değerlendirme Komitesi’nin tahıl, yemlik ve yemeklik baklagil ekili tarlalarda hasat dönemi incelemelerde bulunduğu, bunların Meteoroloji Dairesi’nden alınan resmi yağış bilgileriyle harmanlandığı bildirildi.

Bakanlık olarak şeffaf, çözüm odaklı ve üretici dostu yaklaşımlarıyla, artan üretim girdi maliyetlerini de göz önünde bulundurarak üretimin devamlılığının sağlanabilmesi adına büyük özveriyle çalıştıkları belirtildi.