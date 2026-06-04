Baf’ın Kıbrıs Türk mahallesi “Mutallo"daki “Kemal Atatürk" sokağının isim değişikliği askıya alındı.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Baf Belediye Meclisi’ndeki kararların resmi makamlara taşınmadığı, kararın şu anda askıda olduğunu yazdı.

Gazete, belediye meclisinde sokağın adının değiştirilmesi için alınan kararın ardından yeni bir toplantı yapılmadığını, yeni isim için alternatif öneri de sunulmadığını belirtirken, kurumsal süreç dışındaki gayri resmi tartışmalarla dile getirilen öneriler olduğunu aktardı.

İzlenmesi gereken süreçle ilgili bilgi vermesi talebiyle Rum İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıldığını ancak bakanlıktan henüz yanıt gelmediğini ifade eden gazete, bu konuda ilerleme sağlanması için “Baf Belediyesi"nde sokak isimleriyle ilgili kanunun ileri götürülmesinin beklendiğini belirtti.