Politis ve diğer gazeteler, “videogate” skandalına ilişkin bağımsız sorgu memuru Andreas Pashalidis’in, “nüfuz ticareti suçu” nedeniyle 4 kişi hakkında cezai kovuşturma başlatılmasını önerdiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak Pashalidis’in bu öneriyi bir dizi çekinceyle sunduğunu da dikkat çekti.

Habere göre Pashalidis ayrıca dün “Politis” gazetesinin manşetinde yer alan olası cezai soruşturmalara ilişkin haberi doğruladı ve “siyasiler ve kamuya mal olmamış kişiler” ile ilgili cezai kovuşturma önerisinde bulunduğunu ifade etti.

Gazete bu dört kişi arasında eski bakanlar Yorgos Lakkotripis ile Yorgos Lillikas’ın da bulunduğunu yazdı.

Pashalidis’in çekincelerinden ayrıntılı bir şekilde bahseden gazete Pashalidis’in geçtiğimiz pazartesi günü bulgularla ilgili açıklamasında, cezai kovuşturmalara dair öneride bulunduğunu söylemediğini yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Pazartesi Lafazanlık, Perşembe Cezai Kovuşturma” başlığıyla verirken Pashalidis’in, “videogate” skandalının “lafazınlıktan” ibaret olmadığı konusunda kamuoyuna bilgi vermesi için üç güne ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Haravgi gazetesine göre Pashalidis açıklamasında soruşturmaya ilişkin sonuçların, siyasi amaçlar için çarpıtıldığını ifade etti.

Pashalidis soruşturmaya ilişkin sonuçların soruşturmanın tamamlanmasının ardından yayımlanmasına karşı olmadığını belirtti.

Pashalidis görevini korkmadan, önyargısız yerine getirdiğini de ekledi.