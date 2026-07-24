BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in adaya ziyareti öncesinde Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek olması Rum basınında “Holguin: Ankara’da ‘Isınma’ Durağı”, “Ankara’da Kaygılı Plan Tatbikatı” başlıklarıyla aktarıldı.

Alithia diğer gazetelerin aksine Holguin- Fidan görüşmesinin pazar değil bugün olacağını yazdı.

Politis, Brüksel’de Ursula Von der Leyen ve Fafaele Fitto ile yüz yüze, Kaja Kallas ile de telefonda görüşen Holguin’in bugün Ankara’ya giderek TC Dışişleri Bakanı Fidan ile bir araya geleceğini belirterek, Guterres’in pazartesi adaya gelişinden birkaç gün önce yapılan bu görüşmenin önemine vurgu yaptı.

Gazete “çok önemli” diye nitelediği bugünkü Fidan-Holguin görüşmesinin “BM kurmaylarının Kıbrıs'ta yapılacak görüşmelere destek istediğinin göstergesi” olduğunu yazdı.

Haberde Holguin’in Guterres’ten önce hafta sonu adaya gelerek Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceği kaydedildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı’nın “Kıbrıs Özel Temsilcisi” atadığı Fitto’nun da Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile telefonda görüştüğünü yazan gazete BM Genel Sekreteri Guterres adadan ayrıldıktan sonra ilk görüşme için Kıbrıs'a geleceğini aktardı.

Habere göre Holguin adaya Ankara’dan, BM Genel Sekreteri Guterres Suriye’den gelecek. Kıbrıs'a görevli olarak ilk ve son kez gelecek Genel Sekreter liderlerle salı günü ayrı ayrı görüşecek.

Fileleftheros bütün dikkatlerin pazar günkü Fidan-Holguin görüşmesine çevrildiğine işaret etti.

Gazete Rum Ulusal Konseyi’nin bugünkü toplantısında, bugüne kadarki gelişmeleri bir “eksikle” ele alacağını belirtti.

“Bulmacanın eksik parçasının” BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in Ankara ziyaretinde bulunacağını, bu ziyarette “Türkiye’nin Guterres’in inisiyatifiyle ilgili son pozisyonunun" öğrenileceğine işaret edildi.

Haberde pazar günkü Fidan-Holguin görüşmesinin Kıbrıs konusundaki gelişmeler açısından “kritik önemde” görüldüğüne vurgu yapıldı.

Haberde, Guterres’in Kıbrıs ziyareti öncesinde BM’nin Holguin’i acilen Ankara’ya gönderme kararı almasının Genel Sekreterin niyetinin de göstergesi olduğu kaydedildi.

“Fidan-Holguin görüşmesini Lefkoşa da bekliyor. Lefkoşa, Guterres’in ziyaretinin soncunu daha çok bu görüşmenin (Fidan-Holguin) belirleyeceğini düşünüyor.” ifadesine de yer verildi.

Alithia Guterres’in adaya gelmesine birkaç gün kala ziyaretinin “siyasi içeriğini belirleyecek bütün hareketlerin yoğunlaştığını ve eşzamanlı 4 çaba harcandığını” yazdı.

Eş zamanlı 4 çabaya işaret eden gazete bu çerçevede Maria Angela Holguin’in Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini, Rum Başkanlık Sarayı’nda iç siyasi çizginin belirlenmesi için ulusal konsey toplantısı yapılacağını, Hristodulidis’in son koordinasyon için Atina’ya gideceğini ve Avrupa Komisyonu’nun, enstrümanlarını süreç lehine sunmaya hazır olduğunu açıkladığını aktardı.

Haberde Guterres’in Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin özlü müzakerelerin derhal başlamasını gündeme getirmeyeceği, asıl meselenin, bundan sonraki adımlara dair bir anlaşma olması, yeni süreçte uygulanacak metodolojinin, mümkünse, 5+1 formunda gayriresmi görüşmenin tarihinin belirlenmesi olduğu kaydedildi.

Böyle bir gelişmenin ağustos sonlarında, eylüldeki BM Genel Kurulu öncesinde olabileceğine dair basına yansıyan haberler olduğu ancak herhangi resmi bir teyit olmadığı belirtildi.

Fidan-Holguin görüşmesinin "bugün" gerçekleşmesinin beklendiğini yazan gazete Holguin’in Türkiye’nin, “yeni bir gayriresmi genişletilmiş görüşmeye rıza gösterip göstermeyeceğini ve peşinen BM yetkisine uygun olmayan şartlar koşmayıp metodoloji üzerinde çalışılmasına müsaade edip etmeyeceğini bilmek istediğini” öne sürdü.

Habere göre Guterres, büyük bir müzakere açmadan önce iki tarafın, halen uzlaşılmış olanları (yeni geçiş noktaları, mevcut geçiş noktalarının işlevselliği, “karma” evliliklerden olma çocuklar konusu, hellim, Haspolat atık arıtma tesisi ve sivil toplumun iş birliği gibi masada bekleyen konular) uygulayabileceğine dair işaret arayacak.

Gazete “kısıtlı ölçüde bile ilerleme olmaması BM’nin yeni bir açık sürece başlamadaki temkinini artırıyor.” ifadesine yer verdi.

Haberde, Brüksel’de Von der Leyen ve Rafaele Fitto ile görüşmeleriyle ön hazırlıklarını tamamlayan Holguin’in “Komisyon’dan mevcut enstrümanları değerlendirmeye hazır olduğu beyanını aldığı” kaydedildi.

“Avrupa’nın süreçteki varlığının, TC-AB ilişkileri, ekonomik destek ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ta müktesebatın uygulanması ön hazırlıkları aracılığıyla pratik içerik kazanabileceği” de öne sürüldü.

Haravgi de haberi “Maria Angela Holguin’in Ankara Ziyareti Belirleyici… Guterres’in İnisiyatifiyle İlgili Ankara’nın Son Pozisyonunu Öğrenecek” şeklinde verdi.