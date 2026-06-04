Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kıbrıs Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e ‘Devlet Dostluk Nişanı’ takdim etti.

Nişan takdim töreninde konuşan Tokayev, Hristodulidis’in devletlerin bütünleşmesinde ve güçlendirilmesindeki çabalarını’ takdir ettiğini ifade etti.

'”Bu ödül, Kazak halkının size ve tüm Kıbrıs Cumhuriyeti halkına duyduğu özel saygı ve samimi sevginin bir işaretidir'” diyen Tokayev, ''Ülkelerimiz arasındaki ortaklığın güçlenmeye devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs ile ‘iki ülke için de faydalı olacak her türlü anlaşmayı yapmaya hazır olduklarını’ belirten Kazakistan Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasındaki dostluk bağlarına çok önem verdiklerini söyledi.

Hristodulidis’in AB dönem başkanlığı dönemindeki liderliğini takdir ettiğini kaydeden Kazakistan Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, liderliğiniz sayesinde Kıbrıs’ın uluslararası itibarının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlandı.

Kıbrıs dengeli, sorumlu ve geleceğe yönelik bir dış politika yürütmeye devam ediyor. Kazakistan ise ülkenizle çok yönlü ortaklığın geliştirilmesine büyük önem vermektedir.

Astana’da ve (Güney) Lefkoşa’da ‘iki ülke olarak elçilikler’ açtıklarına dikkat çeken Tokayev, “Bunun yanında karşılıklı direk uçuşlar da başlatıldı. Ancak ikili işbirliğimizi genişletmek için yeterli potansiyelimizin olduğuna inanıyorum. Kendi adıma birçok alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek için çaba sarf etmeye hazırım” diye konuştu.

Tokayev, Kazak milletvekillerine ve iş insanlarına da iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi talimatı verdi.

Hristodulidis de iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı ve ‘’Ülkenize Kıbrıs’tan kalkan ilk doğrudan seferle iş dünyası heyeti temsilcileriyle birlikte uçarak geldiğim için çok mutluyum’’ dedi.

Rum lider, AB dönem başkanı olarak da Avrupa Birliği ile Kazakistan arasındaki işbirliğini daha da ilerletme yollarını tartışmaya hazır olduğunu söyledi.