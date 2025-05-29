Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencileri tarafından her yıl düzenlenen Çocuk Şenliği geçtiğimiz günlerde yapıldı.

AÖA tarafından yapılan açıklamaya göre, dört gün süren etkinlikte, akademi yerleşkesinde 1630 öğrenci ağırlandı. AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı şenliğin sadece çocuklar için değil; geleceğin öğretmenleri olan AÖA öğrencileri için de önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Öğretmen adaylarının çocuklarla bire bir ilgilenerek teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulduklarını ifade eden Konedralı, etkinliğin öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını da kaydetti.