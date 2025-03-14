Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre toplantısına ilişkin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle görüşmesinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Ataoğlu, toplantının KKTC için hayırlı olmasını dileyerek, beklentilerine cevap verilmesi temennisinde bulundu.

Ataoğlu, Cumhurbaşkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın siyasi parti temsilcileriyle Cenevre toplantısının içeriğine ilişkin görüşmüş olmasını önemli bulduklarını vurguladı, davet için teşekkürlerini iletti.

Cenevre’de ele alınacak konuları Cumhurbaşkanı’yla sürekli olarak görüştüklerini ve hemfikir olduklarını hatırlatan Ataoğlu, “Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız.” dedi.

Cenevre’ye Demokrat Parti olarak gideceklerini ve birtakım görüşmelerde bulunacaklarını kaydeden Ataoğlu, “İnşallah KKTC için hayırlı olur. Bu adımdan sonra beklentilerimize yavaş yavaş cevap verilmeye başlanılır.” diye konuştu.