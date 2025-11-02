Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 7. hafta maçında Aslanköy, Yılmazköy’ü konuk etti.

Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan Aslanköy – Yılmazköy maçını Osman Özpaşa yönetti. Maça hızlı başlayan Aslanköy çoğunluğu Erhan ile olmak üzere 5 net gol pozisyonunu değerlendiremedi.

45+1. Dakikada Yılmazköylüler’in yoğun ofsayt itirazlarının yapıldığı pozisyonda soldan ceza alanına giren Sadık Balarabe takımını 1 – 0 öne geçirdi. Bu dakikada Çağdaş kullandığı sözden dolayı direk kırmızı kart gördü. 45+3’te sağdan ceza alanına giren Ahmet Kuşaf’ın direkte patlayan topuna uçarak kafayı vuran Sadık Balarabe skoru 2 – 0 yaptı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Aslanköy çoğunluğu Erhan ile olmak üzere pozisyonlar üretirken, gol 55’te Muhammet’ten geldi. 3 – 0 65’te Muhammet skoru 4 – 0 yaparken, Muhammet 80’de günün şanssız ismi Erhan’a asist yapıp, skoru belirleyen golü atmasını sağladı.