Yeniden Doğuş Partili Ejder Aslanbaba, YDP bünyesinde yeniden aktif siyasete dönmesinin ardından Ada TV’de yayımlanan “Günaydın Ada” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aslanbaba, siyasete yeniden dönmediğini, aslında siyasetten hiç kopmadığını belirterek, bugüne kadar görünür olmamasının basına yansımamaktan kaynaklandığını söyledi.

Sendikal eylemleri eleştiren Aslanbaba, eylemlere katılanların önemli bölümünün yüksek maaşlı kişiler olduğunu savundu. Bu nedenle tepkilerin kendi maaşlarına dokunulmasından kaynaklandığını öne süren Aslanbaba, sendikacılığın ne olduğunun yeniden öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

“Sendikacılık taşlarla, sopalarla oraya buraya saldırmak değildir” diyen Aslanbaba, sendikacılığın hem işçinin hakkını savunmak hem de işvereni gözetmek olduğunu ifade etti. Mevcut anlayışın ülkeye zarar verdiğini ileri sürdü.

"RÜŞVETİN BUGÜN BU HALE GELMESİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ CTP'DİR"

Programda geçmişte Meclis kürsüsünden yaptığı “ben rüşvet aldım” çıkışına da değinen Aslanbaba, rüşvetin bugün geldiği noktadan Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) sorumlu tuttu.

O dönemde Meclis’te rüşvet alan kişileri hedef gösterdiğini savunan Aslanbaba, CTP’nin azınlık hükümetine katılmak için bu iddiaların üzerine gitmediğini öne sürerek "Rüşvetin bugün bu hale gelmesinin en büyük sebebi, CTP'dir" ifadelerini kullandı.

Aslanbaba, “CTP o dönem bu rüşvet olayının üzerine gitseydi, bugün rüşvet anlayışı normalleşmezdi. CTP 1-2 bakanlık alsın diye rüşvetin önünü açtı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu davaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aslanbaba, rüşvet olduğu iddia edilen paranın ilgili kişiye geri verildiğini, bu durumun rüşveti veren kişinin kim olduğuna işaret ettiğini savundu. Emarelerin kimden alındıysa ona iade edilmesi gerektiğini belirten Aslanbaba, ses kayıt cihazlarının kendisine ait olduğunu ancak paranın başka bir kişiye verildiğini ileri sürdü.

Aslanbaba, konuyla ilgili olarak elinde ses veya görüntü kayıtları bulunduğunu belirterek, “Soruşturma açılacaksa bunları vermeye hazırım” dedi.