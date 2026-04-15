El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, Teknecik Elektrik Santrali’nde bakımdan çıkan makinelerdeki arızaları njedeniyle polise yapılan şikâyetlerin Kıb-Tek yönetiminin yasal görev ve sorumlulukları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yönetim kurulunun enerji üretimi ve arz güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu belirten Peksever, “Talep nedir, mevcut yapı bunu karşılayabiliyor mu, yatırım planı nedir?” sorularının cevaplanması gerektiğini ifade etti.

Mevcut durumun “alarm seviyesinin ötesinde” olduğunu savunan Peksever, yaz aylarında elektrik kesintilerinin artabileceğini, ülkenin karanlıkta ve sıcakta kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Kesintilerin halk sağlığını tehdit edebileceği görüşünü dile getiren Peksever, özellikle donmuş gıdaların bozulmasına bağlı gıda zehirlenmeleri riskine dikkat çekti.

Bireylerin kendi üretim yöntemlerine yönelmesinin yeni tehlikeler doğurabileceğini iddia eden Peksever, denetimsiz jeneratör ve akülü sistemlerin yangın, cihaz arızası ve elektrik çarpması riskini artırabileceğini kaydetti.

Peksever, mevcut tablonun ülke açısından “büyük bir tehlike” oluşturduğunu savundu.