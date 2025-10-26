Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
Galatasaray'ın galibiyet golleri Osimhen, Sara ve Icardi'den geldi. Göztepe'nin tek golünü Efkan Bekiroğlu kaydetti.
Göztepe'de 42. dakikada Bokele kırmızı kart gördü.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 28'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.
Üst üste ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Göztepe ise 16 puanda kaldı.
19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Furkan Bayır'ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen, kaleciden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. İlk başta ofsayt kararı veren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'a gitmesinin ardından golü verdi: 1-1.
34. dakikada Sara'nın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
42. dakikada Göztepe 10 kişi kaldı. Osimhen'le ikili mücadele giren Bokele, rakibine yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
İlk yarı 1-1 berabere sonuçlandı.
63. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattaki Sallai'nin havalandırdığı topta ceza sahası sağ çaprazında bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sallai'nin ara pasıyla ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Sara, altıpas çizgisinin önünde bulunan Osimhen'e ortasını açtı. Kaleci Lis, Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Icardi, yaptığı vole vuruşuyla ağları sarstı: 3-1.