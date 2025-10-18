Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk Galatasaray, Leroy Sane'nin 45+3'te attığı golle 1-0 önde tamamladı. Golün asistini İlkay Gündoğan yaptı.

Başakşehir'in 47. dakikada Eldor Shomurodov ile attığı gol, uzun bir VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Shomurodov, 59. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Başakşehir, skora denge getirdi: 1-1

61. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Leroy Sane, sarı-kırmızılı ekibi tekrar öne geçirdi: 1-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve lider Galatasaray, rakibini 2-1 yendi. Yoluna namağlup devam eden Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızlı ekip, puanını 25'e yükseltti.

Sezona iyi başlayamayan ve bir maçı eksik olan RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı. Nuri Şahin'in çalıştırdığı turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'deki galibiyet hasreti de 4 müsabakaya çıktı.

Ligde son 9 deplasman maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 9 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.

Ligde 17 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 17 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı.

Hafta içinde Bodo/Glimt'i konuk edecek

Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak.