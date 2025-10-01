Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta heyecanı başladı. Şampiyonlar Ligi’nin 2. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Liverpool’u ağırladı.

Galatasaray mücadeleyi 1-0 kazandı. Galibiyet golü Victor Osimhen'in penaltı vuruşuyla geldi.

Bununla birlikte Galatasaray 3 puana yükseldi. Liverpool ise 3 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçında Bodo/Glimt'i sahasında ağırlayacak.

REKOR ARTIK VICTOR OSIMHEN'DE

Victor Osimhen, Liverpool'a attığı golle tarihe geçti. Yıldız forvet, Şampiyonlar Ligi'nde 10. golüne ulaştı ve bu organizasyonda en çok gol atan Nijeryalı futbolcu olarak kayıtlara geçti.