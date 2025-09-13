Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakada Galatasaray sevindi. Rakibini 2-0'lık skorla deviren sarı-kırmızılılar, ligde 5'te 5 yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferleri Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Galatasaray, 73. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

...

89'da sahneye çıkan Yunus Akgün, Galatasaray'ı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Galatasaray puanını 15'e yükseltirken, ikas Eyüpspor 4 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaraylı taraftarlar, tribüne 'Filistin'de insanlık ölüyor' yazılı pankart astı.

...

İlk yarıdan dakikalar

4. dakikada Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.

24. dakikada Sane'nin sağ kanattan pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlkay'ın şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Felipe, topu çeldi.

45+1. dakikada Seşlar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

48. dakikada Icardi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-0.

75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi.

89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ampem'in hatalı pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

90+4. dakikada Jakobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.