Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (3) attı. Galatasaray 13 sene sonra üst üste 3. galibiyetini aldı.

Galatasaray, 58. dakikada Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Böylece Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da süre aldığı son 8 Avrupa kupası maçında da fileleri havalandırmış oldu

Sarı-kırmızılı ekibimiz, 64. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 66. dakikada penaltı atışı kullanan Osimhen, hem kendisinin hem de takımının mücadeledeki 2. golünü kaydetti: 0-2

Temsilcimiz Galatasaray, 76. dakikada bir penaltı daha kazandı.

Penaltı için bir kez daha meşin yuvarlığın başına geçen Osimhen, Ajax kalecisi Pasveer'i ters köşe yatırdı. "Hat-trick" yapan Nijeryalı yıldız, farkı 3'e çıkardı: 0-3

Öte yandan Osimhen, Burak Yılmaz'dan sonra Avrupa kupalarında sarı-kırmızlı formayla "hat-trick" yapan ilk isim oldu. Nijeryalı yıldız, ayrıca kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasında 3 gol atma başarısı da gösterdi.

Bu sezon Devler Ligi'nde 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekibimiz, puanını 9'a çıkardı. Ajax, bu haftayı da puansız kapattı.