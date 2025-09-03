Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre oyun, her cumartesi ve çarşamba akşamları saat 20.00’de gösterilecek.

Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp yönettiği oyunun dekor ve kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, müzik yapımını ve seçimini Fatih Çiçekli, ışık tasarımını Salih Kanatlı, afiş broşür tasarımını Umut Ersoy, reji asistanlığını Ali Moda, ses-efekt uygulamasını Mehmet Eseri, ışık uygulamasını Fırat Çelik, sahne amirliğini Mehmet Demir, fotoğraf çekimini de Yıltan Taşçı yaptı.

Oyunun biletleri, gişekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.



