Belediyeden verilen bilgiye göre, 1 yıl sürecek eğitimlere tüm belediye çalışanları katılacak.

10-15 kişilik gruplar halinde, her bölüm ayrı olacak şekilde düzenlenecek eğitimlerde belediye personeli, alanında uzman kişiler tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitilecek.

İlk eğitim, emekli yönetsel personel Hüseyin Ünsal Yetiner ve Aybike Yektaoğlu Şahali tarafından verildi.

Eğitimde, İSG’nin önemine dikkat çekilerek iş kazalarının büyük oranda önlenebilir olduğuna vurgu yapıldı, iş kazalarının çoğunun insan faktöründen kaynaklandığı, bu nedenle yanlış davranışların önüne geçmek için çalışanların bilinçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Eğitim programı kapsamında personele, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasa, temel ilkeler, çalışanların ve iş verenin yükümlülükleri, kişisel koruyucu donanımlar, fiziksel tehlikeler, ağır yükler ve dağınık iş ortamları, araç ve trafik güvenliği, açık havada çalışma, biyolojik ve kimyasal tehlikeler gibi konularda bilgiler verilecek.

-Karavezirler: “İş sağlığı ve güvenliği vazgeçilmez prensibimizdir”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, çalışanların güvenli koşullarda hizmet vermesinin hem yasal bir sorumluluk hem de insana verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirterek, belediye olarak bu konuda tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Karavezirler, personelin bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlendiğini ve iş güvenliği kültürünün belediyenin kurumsal yapısında öncelikli bir yer tuttuğunu ifade etti.

“Amacımız, hem çalışanlarımızın hem de halkımızın güvenliğini her alanda en üst seviyede sağlamaktır.” diyen Karavezirler, iş sağlığı ve güvenliğinin belediyenin vazgeçilmez prensiplerinden biri olduğunun altını çizdi.