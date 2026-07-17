Bengihan: “Asgari ücret artışı bir lütuf değildir. Kaybedilen alım gücünün yerine konmasıdır”
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Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun kritik toplantısı öncesinde Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, verdiği mesajla gündem oldu.
Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya, üzerinde "Yoksullaşmaya Hayır" yazılı tişörtle katıldı.
Toplantı öncesinde bakanlığa gelen Serdaroğlu'nun giydiği tişört, asgari ücret görüşmeleri öncesinde dikkat çeken bir mesaj olarak yorumlandı.