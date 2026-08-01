Biryandan Türk Lirası’nın dövizler karşısında yaşadığı değer kaybı, diğer yandan “maaş ve ücretlere yapılan artışları fırsat bilen” mal ve hizmet sunucularının iğneden ipliğe yaptığı zamlar, asgari ücreti süratle erozyona uğratıyor.

Özellikle son 15 gün içinde “dün aldığı malı bugün aynı fiyata satın alamadığını” söyleyen vatandaşlar, bozulan ekonomi içinde yetersiz kalan maaş ve ücretlerle nasıl geçineceğinin hesabını yapıyor. Asgari ücretin artık özel sektörün maaşı haline geldiğini savunan sendikalar ise hükümetin zamları durduracak ekonomi politikaları izlemesi çağrısında bulunuyor.

26 STERLİNLİK AZALIŞ

KKTC Merkez Bankası’nın göre geçerli olacağı tarihteki kurlara göre 996 sterline karşılık gelen net ücret asgari ücretin karşılığı 31 Temmuz’daki kurlarda 970 sterline kadar indi. Belirlendiği 16 Temmuz’dan günden bugüne kadarki 15 günlük sürede ise yaklaşık 18 sterlin eridi.

Resmi kurlara göre ayrıca, asgari ücret 24 Euroluk düşüşle 1.158’den 1.134 Euro’ya ve 21 dolarlık düşüşle 1.320’den 1.299 dolara kadar geriledi. 16-31 Temmuz arasında ise 10 dolarlık ve 8 Euro’luk kayıplar da söz konusu.

1 Temmuz-31 Temmuz arasında net asgari ücretin döviz cinsinden en yüksek kaybı yüzde 2.6 ile sterlin karşısında yaşadığı hesaplandı. Euro cinsinden kaybın yüzde 2.1; Dolar cinsinden kaybın ise yüzde 1.6 düzeyinde olduğu belirlendi.

Öte yandan, birçok işyeri, asgari ücretin “28 Temmuz Salı günü kesinleşmesi nedeniyle, çalışanlarına yeni ücreti yansıtamadı”. Bu işyerlerinin, yüzde 16.95’lik artışı geriye dönük olarak Ağustos ücretlerine yansıtıp-yansıtmayacağı ise bilinmiyor.