Maliye Bakanı Özdemir Berova, yılın ilk altı ayında hayat pahalılığı oranının bütçede öngörülen seviyeyi aştığını söyledi.

Bütçenin yüzde 12'lik hayat pahalılığı beklentisiyle hazırlandığını belirten Berova, gerçekleşen oranın yüzde 16,95'e ulaşmasının kamu maliyesi üzerinde ilave yük oluşturduğunu söyledi.

Berova, ortaya çıkan maliyet farkının tasarruf tedbirleri ve gelir artırıcı düzenlemelerle karşılanmasının hedeflendiğini ifade etti.

KIBRIS TV'de yayımlanan Kıbrıs'ta Gündem programında konuşan Berova, daha sonra asgari ücret sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak mevcut uygulamanın yeniden ele alınması gerektiğini ve sektörel asgari ücret modeli üzerinde çalışıldığını söyledi.