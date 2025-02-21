TFF’den derbiye yabancı hakem kararı TFF’den derbiye yabancı hakem kararı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde Yarı Final 2. Maçları bugün ve yarın oynanacak.

Bugün ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olan K.Kaymaklı Gönyeli’yi konuk edecek. Yarın ise ilk maçı 1 -1 eşitlikle tamamlanan T. H. Dumlupınar ile Çetinkaya finale kalmak için Maraş sahasında karşılaşacaklar.

21 Şubat 2025, Cuma

15.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Gönyeli(Abdülkadir Karadağ)

22 Şubat 2025, Cumartesi

12.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-Çetinkaya