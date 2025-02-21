Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Ligi'nde Yarı Final 2. Maçları bugün ve yarın oynanacak.

Bugün ilk maçta rakibine 2-0 mağlup olan K.Kaymaklı Gönyeli’yi konuk edecek. Yarın ise ilk maçı 1 -1 eşitlikle tamamlanan T. H. Dumlupınar ile Çetinkaya finale kalmak için Maraş sahasında karşılaşacaklar.

21 Şubat 2025, Cuma

15.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Gönyeli(Abdülkadir Karadağ)

22 Şubat 2025, Cumartesi

12.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-Çetinkaya