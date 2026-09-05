Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında derbi maçta Beşiktaş'ı konuk etti.

Chobani Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in yönettiği maçta dengeyi Fenerbahçe bozdu.

Sarı-lacivertliler, 26. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Archie Brown'ın kullandığı uzun taç atışı sonrasında Emmanuel Agbadou'nun uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Milan Skriniar, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Alexander Nübel'in yanından ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golü ile maçta 1-1'lik eşitliği yakaladı. Golün asisti Leandro Trossard'dan geldi.

Dev mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Konuk Beşiktaş, 73. dakikada yeni golcüsü Dusan Vlahovic'in golü ile derbide öne geçti: 1-2 Bu golün asistini ise Orkun Kökçü yaptı. Böylece Vlahovic, Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.

Kalan sürede skor değişmedi ve sezonun ilk derbisinde 2-1'lik skorla konuk Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a çıkarırken Fenerbahçe 6 puanda kaldı.

İsmail Kartal'ın ilk Beşiktaş derbisi yenilgisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin başında Beşiktaş'a karşı ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Kartal'lı Fenerbahçe, Beşiktaş ile 6 kez rakip oldu.

Daha önceki 5 maçın 4'ünü kazanan Fenerbahçe, 1 mücadelede ise rakibiyle berabere kalmıştı.

Vincenzo Italiano'nun ilk derbisi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verdi.

Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın sevincini yaşadı.