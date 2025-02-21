KTFF Disiplin Kurulu, KTFF Yönetim Kurulu tarafından DSK-11/2024-2025 ve DS-12/2024-2025 sevk numaralarıyla kurula sevk edilen Miracle Değirmenlik SK, Miracle Değirmenlik SK Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Türk Ocağı Limasol SK Başkanı Ezel Kaynak ve futbolcu Kasım Tağman hakkındaki disiplin duruşmasına başlamış olup duruşmanın devam etmek üzere 27.02.2025 tarihinde saat 14.00’e ertelenmesine karar vermiştir