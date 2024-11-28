Ülkemizin köklü bankalarından Asbank çalışanlarına değer verdiğini göstermeye devam ediyor.

Anadolu Sigorta ile bir yıldır başarıyla sürdürdüğü iş birliği kapsamında, çalışanlarının özel sağlık sigortası sözleşmeleri yenilendi ve yeni dönem için imzalar atıldı.

Çalışanlar için hayata geçirilen bu önemli sağlık sigortası çözümü, kurumsal ve bireysel müşterileri için düzenlenen özel sağlık sigortası satış kampanyasıyla devam ediyor.

Müşterilerinin güvenine ve ihtiyaçlarına yanıt vermekten mutluluk duyan Asbank, sağlıklı ve güven dolu bir gelecek için birlikte çalışmaya devam ediyor.