Asbank’ın, 40. kuruluş yılına özel düzenlediği etkinlikler kapsamında, iş insanları ve bireysel yatırımcıların bir araya geldiği “Ekonomi Paneli” gerçekleştirildi.

Asbank’tan verilen bilgiye göre Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de yer alan panelde, Dr. Barış Esen, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip ve Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner katılımcılarla bir araya gelerek güncel ekonomik gelişmeler üzerine görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.

Küresel ve bölgesel ekonomik gelişmelerin, risklerin ve fırsatların konuşulduğu etkinlikte, ekonomi uzmanı konuk panelistler, küresel ekonomik dalgalanmalar, finansal riskler ve yeni fırsat alanları konularında değerlendirmelerde bulundu.



