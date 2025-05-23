Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Dillirga Bölgesi Köyleri Başkanı Nikos Kleanthus, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı'na açıklamasında, projenin incelenme aşamasında olduğunu ve bunu limanın yeniden inşası için ihaleye çıkılmasının izleyeceğini belirtti.

Haberde, su akışının değiştirilmesi ve yosun birikmesinin durdurulması için Aşağı Pirgo Dillirga limanında bazı düzeltmeler ve değişiklikler yapılacağı da belirtildi.

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Açıklamasında, bunun bölge açısından çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Kleanthus, Aşağı Pirgo Dillirga limanında yosun ve kum birikmesi probleminin çözülmesi için yıllardır çabaladıklarını kaydetti.

Haberde, söz konusu limanın neredeyse kapalı olduğu da belirtildi.