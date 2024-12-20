Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan KKTC’ye hibe ettiği ilaçlar adaya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hibe edilen 14 tonu aşkın ilacın ilk sevkiyatı bugün saat 13.00 sıralarında yapıldı. Askeri uçakla Ercan Havalimanı’na getirilen ilaçlar Sağlık Bakanlığı Müdürü Ergin Tertemiz tarafından teslim alındı.

83 palet ilacın içerisinde onkoloji, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, MS, diyaliz, epilepsi, diyabet, dolunum sistemi ilaçları, yoğun bakım enfeksiyon antibiyotikleri, oftalmik solüsyonlar, kardiyovasküler ilaçları ve serumlar bulunuyor. İlaçların ikinci sevkiyatının da günün ilerleyen saatlerinde gelecek uçakla yapılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Müdürü Ergin Tertemiz, 2024 yılında hiçbir hastaya ilaç sıkıntısı yaşatmamak adına çalıştıklarını kaydederek, bir sonraki ilaç ihalesinin şubat ayında olduğunu, o tarihe kadar eksilebilecek ilaçları Türkiye’den talep ettiklerini kaydetti.